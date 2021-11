Les garde-côtes tunisiens ont avorté six tentatives d’émigration et secouru 125 migrants

Les garde-côtes tunisiens ont déjoué dans la nuit de samedi à dimanche six tentatives d’émigration depuis la côte Est de la Tunisie et secouru 125 migrants clandestins, a annoncé dimanche le ministère tunisien de l’Intérieur.

«Dans le cadre de la lutte contre le phénomène des migrations irrégulières, des unités de la Garde nationale à Monastir, Sfax, Sousse et Nabeul ont déjoué six tentatives de franchissement des frontières maritimes et secouru 125 passagers», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Parmi les migrants interceptés, 112 viennent d’Afrique subsaharienne, l’origine des autres n’ayant pas été précisée.

Ces dernières années, des milliers de migrants, originaires d’Afrique subsaharienne mais aussi de Tunisie, ont cherché à émigrer principalement vers l’île sicilienne de Lampedusa, située à seulement 140 kilomètres de la côte orientale de la Tunisie.

Selon des statistiques du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, sur les neuf premiers mois de 2021, les garde-côtes tunisiens ont intercepté environ 19.500 migrants qui tentaient la traversée de la Méditerranée.

Depuis le début de l’année, près de 1.300 migrants ont été portés disparus ou sont morts noyés en Méditerranée et près de 52.000 ont atteint les côtes italiennes, selon des statistiques publiées le 24 octobre par le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR).