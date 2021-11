Le président sénégalais félicite son compatriote Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du Prix Goncourt 2021

Le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, a adressé mardi ses chaleureuses félicitations à l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr qui a remporté le Prix Goncourt, édition 2021, pour son roman «La plus secrète mémoire des hommes», co-publié par les maisons d’édition française et sénégalaise Phillipe Rey et Jimsaan.

« Je félicite chaleureusement Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prestigieux Prix Goncourt 2021 (…) Je suis fier de cette belle consécration qui illustre la tradition d’excellence des hommes et femmes de Lettres sénégalais », a-t-il indiqué sur Twitter.

Macky Sall a répété aussi ses éloges à l’adresse de son compatriote dans son discours tenu lors du Conseil des ministres qu’il a présidé mercredi au Palais de la République. Pour lui, c’est une fierté pour le Sénégal et pour le continent dans son ensemble.

Le jeune romancier sénégalais, 31 ans, devient le premier en Afrique subsaharienne et le deuxième africain a remporter le Prix Goncourt, après le marocain Tahar Benjelloun, en 1988, pour son roman «La Nuit sacrée».

Mohamed Mbougar Sarr s’est dit « très heureux » de cette reconnaissance de son travail. « Je suis évidemment très heureux, très honoré. J’exprime toute ma gratitude au jury tout d’abord. Je crois qu’aujourd’hui l’académie Goncourt envoie un signal très fort a beaucoup de gens, d’abord au milieu littéraire français évidemment mais a tous les milieux littéraires de l’espace francophone », a-t-il déclaré.

Selon la presse locale, le roman qui coûte 11.000 FCFA l’unité (environ 17 euros) se vend très rapidement depuis que Sarr a remporté le Prix Goncourt.

Ce prix littéraire, l’un des plus prestigieux prix qui récompensent les auteurs d’expression française, prime chaque année «le meilleur ouvrage d’imagination en prose, paru dans l’année».