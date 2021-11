La Somalie chasse un responsable de l’AMISOM de son territoire

Le gouvernement somalien a donné, ce jeudi 4 novembre, sept jours au Représentant spécial adjoint de l’Union africaine, Simon Mulongo, pour quitter le pays, en raison de son engagement dans des activités incompatibles avec le mandat de la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), précise dans un communiqué, le ministère somalien des Affaires étrangères.

Mulongo « est désigné ‘persona non grata’ et a reçu l’ordre de quitter la Somalie dans les sept jours pour s’être engagé dans des activités incompatibles avec le mandat de l’AMISOM et la stratégie de sécurité de la Somalie », indique le texte qui ne donne pas des précisions sur la nature de ces activités.

Mogadiscio a adressé ce document à la Commission de la mission africaine à Addis-Abeba, à l’ambassade de la République fédérale de Somalie en Ethiopie, et au Bureau de la mission de l’Union africaine en Somalie, à Mogadiscio.

Les forces de l’AMISOM, déployés sur le territoire somalien depuis 2007, soutiennent les forces de sécurité nationales dans leur lutte contre les mouvements armés, et notamment le groupe al-Shebab, affilié à al-Qaïda, qui combat le gouvernement fédéral somalien.