Le Bénin récupère enfin 26 objets d’art pillés par les colons  français après 4 ans de tractations

La ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot et son holomogue béninois, Jean-Michel Abimbola, ont signé mardi à l’Elysée l’acte de transfert de propriété des 26 œuvres d’art à la République du Bénin, en présence des présidents des deux pays, Emmanuel Macron et Patrice Talon.

Il s’agit de la dernière étape du processus de restitution entamé il y a quatre ans, après l’engagement pris par Macron à Ouagadougou de rendre possible les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain, et ce dans un délai de cinq ans. Il aura ainsi réussi son pari.

Les 26 œuvres, qui sont des pièces de l’ancien royaume du Danhomè à Abomey (sud du pays), pillées lors de la mise à sac du palais d’Abomey par les troupes coloniales en 1892 et conservées jusqu’ici au musée du quai Branly, devraient quitter la France à bord d’un avion-cargo pour atterrir ce mercredi à Cotonou. Dans le lot, figurent trois grandes statues royales bocio, des trônes, des sièges et des autels portatifs.

Dans la capitale béninoise, une cérémonie d’accueil sera organisée dans la soirée au Palais de la Marina. Les œuvres seront par la suite gardées à la Présidence de la République pendant deux mois avant leur ouverture au public et leur retour définitif, d’ici trois ans environ, à Abomey, au musée de l’épopée des Amazones et des rois du Danhomè.

Rappelons que l’Agence française de développement avait débloqué un prêt de 25 millions d’euros pour la construction du musée et la rénovation des palais d’Abomey, en plus d’un don de 10 millions pour l’accompagnement technique et la formation.

D’après l’ambassadeur de la délégation du Bénin auprès de l’UNESCO, Irénée Zevounou, 4500 à 6000 objets d’art béninois seraient en France, y compris dans les collections privées.