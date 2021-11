Nigeria : Le parti du président Buhari perd un scrutin régional clé

Le parti APC du président nigérian Muhammadu Buhari a perdu une élection régionale clé dans l’Etat d’Anambra (sud-est) considérée comme un test majeur avant la présidentielle de 2023, selon les résultats officiels annoncés ce mercredi.

Charles Chukwuma Soludo, ex-patron de la Banque centrale du Nigeria et candidat de la Grande alliance des progressistes (APGA), a été élu gouverneur avec un large score de 112.000 voix, devançant de loin le candidat du Congrès des progressistes (APC) au pouvoir, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante (Inec).

Charles Soludo devient ainsi le 6ème gouverneur de cet État depuis le retour du Nigeria à un régime civil en 1999. Sa victoire permet au parti All Progressive Grand Alliance de continuer à diriger un État acquis à sa cause depuis environ une décennie. Buhari a félicité Soludo pour sa victoire, l’exhortant à relever les défis auxquels font face l’Etat et la région.

Plus de 30.000 policiers avaient été déployés pour sécuriser cette élection organisée samedi, après une série d’attaques attribuées au Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra (Ipob), qui prône la sécession du sud-est du Nigeria.

Le scrutin organisé dans l’Etat d’Anambra s’est déroulé sans violence, mais l’Inec avait repoussé à mardi, le vote dans le district d’Ihiala suite à des «menaces sécuritaires».

Outre la mouvance séparatiste, le Nigeria doit faire face à des gangs criminels qui se livrent à des enlèvements de masse dans le nord-ouest et le centre, et à une insurrection jihadiste vieille de 12 ans dans le nord-est.

A 18 mois de la présidentielle, ce scrutin régional était un test grandeur nature pour le président Muhammadu Buhari, élu une première fois en 2015 puis réélu en 2019, mais se trouve ces derniers temps sous le feu de critiques, en raison de son incapacité à mettre fin aux violences et à l’insécurité dans le pays.