Le Niger prévoit l’acquisition du matériel militaire turc

Le Niger compte acheter prochainement de la Turquie, des drones de combat, des véhicules blindés et des avions militaires, ont annoncé ce week-end les présidences des deux pays.

L’information a été communiquée après un entretien téléphonique qui a eu lieu, la semaine passée, entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan et son homologue nigérien, Mohammed Bazoum et au cours duquel ces achats auraient été évoqués.

«Le président Erdogan a déclaré que le drone armé TB2, l’avion de formation Hurkus et les véhicules blindés qui seront achetés par le Niger à la Turquie augmenteront les capacités des forces militaires et de sécurité de ce pays , précise un communiqué de la présidence turque, diffusé par la Radio et Télévision de Turquie (TRT).

Alors que le Niger fait face depuis des années aux attaques des groupes armés, Erdogan a affiché sa compassion en présentant «ses condoléances» aux familles éprouvées par les attaques armées du 16 novembre dans l’ouest de ce pays ouest-africain, et réitéré le soutien de la Turquie aux efforts du Niger pour lutter contre le terrorisme.

La Turquie se positionne de plus en plus comme un pionnier sur le marché international des drones, mais aussi un partenaire important sur le marché africain dans différents domaines dont ceux de la défense et de l’armement.

Globalement, ses échanges commerciaux de la Turquie avec le continent africain ont quintuplé entre 2003 et 2020, passant de 5,4 milliards à 25,4 milliards de dollars. Erdogan a déjà visité 30 pays d’Afrique depuis son accession au pouvoir en 2003. Sa dernière tournée africaine, l’a conduit en octobre dernier, en Angola, au Togo et au Nigeria.