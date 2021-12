Dialogue stratégique : Londres et Rabat franchissent un nouveau pas dans leur coopération multisectorielle

Londres a abrité ce mercredi, la 3ème session du dialogue stratégique entre le Royaume-Uni et le Maroc, à l’occasion de laquelle Londres a réaffirmé son soutien à la résolution 2602 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait mis en avant une nouvelle fois, les efforts «sérieux et crédibles» du Maroc pour le règlement politique de la question du Sahara marocain.

Lors de cette rencontre, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et la ministre britannique des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement, Liz Truss ont eu de longs entretiens ayant porté sur la poursuite du dialogue politique, l’approfondissement des relations économiques et de la coopération sécuritaire et la promotion des liens humains et culturels entre les deux Royaumes.

Les deux parties ont ensuite adopté une Déclaration politique conjointe et procédé à la signature de deux décisions mettant en place les organes principaux du nouvel Accord d’association Maroc-Royaume-Uni, conclu en 2019, à savoir le Conseil et le Comité d’association ainsi qu’un sous-comité chargé du Commerce, de l’investissement, des services, de l’agriculture, des pêches, des aspects sanitaires et phytosanitaires, et des douanes.

Bourita et Mme Truss ont mis en exergue les relations amicales et mutuellement bénéfiques entre les deux Royaumes qui célèbrent cette année, le 300ème anniversaire de leur premier traité commercial scellé le 23 janvier 1721 à Fès.

Durant cette première session du Conseil d’Association Maroc-Royaume-Uni les deux parties ont convenu d’approfondir la coopération économique entre les deux pays et de booster les échanges commerciaux qui s’élèvent actuellement à près de 2 milliards de livres sterling par an.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de cette session, le ministre d’État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena et le ministre marocain de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, ont souligné qu’à travers leur accord d’association, les deux Royaumes disposent désormais d’une plateforme permettant d’approfondir leur partenariat économique, une mission qui incombe désormais au sous-comité qui vient d’être mis en place.