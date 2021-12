Le Tchad réaffirme l’exclusivité de l’ONU dans le traitement du dossier du Sahara marocain

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, actuellement en visite au Maroc, a réaffirmé ce vendredi 10 décembre à Rabat, l’attachement de son pays à la primauté du rôle des Nations Unies dans le règlement politique du conflit régional autour du Sahara marocain.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie tchadienne a indiqué que son pays a appelé l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, “à redynamiser le processus des pourparlers conformément à l’esprit de la résolution pertinente du conseil de sécurité 2602”.

Pour sa part, Bourita a tenu à saluer la République du Tchad pour sa position constructive sur la question du Sahara marocain, rappelant que le Tchad avait retiré en 2006, sa reconnaissance de la pseudo-république sahraouie “RASD”.

Le ministre marocain des Affaires étrangères a aussi mis en exergue le soutien du Tchad à l’approche constructive adoptée par l’Union africaine (UA) vis-à-vis du litige régional autour du Sahara marocain.

Il a enfin, précisé que ses entretiens avec son homologue tchadien, Chérif Mahamat Zene, ont également été l’occasion de coordonner les positions et les vues des deux pays sur nombre de questions concernant l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel ainsi que la CEN-SAD, (Communauté des États sahélo-sahariens), en vue de la redynamisation ses instances et l’aider à jouer pleinement son rôle en matière de paix, de sécurité et de stabilité dans les 29 pays membres.

A la même occasion, les deux ministres ont signé deux accords de coopération dans les domaines du transport international routier et de la logistique et un mémorandum d’entente relatif aux bourses d’études et de stages accordées par le Maroc aux étudiants tchadiens en portant leur nombre à une moyenne de 150 bourses annuellement. Pour rappel, à la date d’aujourd’hui, plus de 1.000 cadres et 200 imams tchadiens ont été formés au Maroc.

La visite du ministre tchadien au Maroc, a permis de raffermir les relations solides et historiques liant le Maroc et le Tchad, a indiqué M. Bourita, précisant qu’il a été convenu de tenir la commission mixte en mars 2022 avec la participation des hommes d’affaires marocains et tchadiens, afin de renforcer le cadre juridique de la coopération bilatérale.