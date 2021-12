Niger : Adoption au parlement du budget général de l’Etat pour l’exercice 2022

Les parlementaires nigériens ont adopté le projet de loi de finances pour l’exercice 2022, avec 129 voix pour, 37 voix contre et zéro abstention, lors d’une séance plénière tenue mardi à Yaoundé, en présence de certains membres du gouvernement.

Equilibré en recettes et en dépenses, le budget général s’élève à 2.908.589.919.168 FCFA (environ 4.998.106.405 dollars). D’après le ministre des Finances, qui a défendu le projet, ce montant est en hausse de 19,80 milliards de FCFA par rapport au projet initial qui se chiffrait à 2.888,80 milliards de FCFA tel qu’approuvé lors du Conseil des ministres, le 23 septembre dernier.

Selon le communiqué qui avait été publié à l’issue de ce conseil, les principaux objectifs visés par la loi de finances 2022 sont « le maintien de la stabilité macroéconomique et l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers une mobilisation accrue des recettes fiscales, une meilleure maitrise des dépenses publiques et le renforcement de la gestion de la trésorerie et de la dette ».

Les autorités de Yaoundé devraient également s’atteler à améliorer la transparence dans la gestion des secteurs pétroliers et miniers, et poursuivre des actions de soutien au développement du secteur privé et financier.