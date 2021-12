Tunisie: 78 nouveaux migrants secourus, un mort et un disparu

Les gardes-côtes tunisiens ont secouru 78 migrants mercredi matin au large de la côte sud-est de la Tunisie, après un naufrage de leur embarcation qui a fait un mort et un porté disparu, ont annoncé les autorités et le Croissant rouge tunisien.

«Des unités de la marine ont secouru ce matin 78 migrants», a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué, précisant avoir aussi «récupéré le corps d’un autre immigré de nationalité égyptienne».

Les immigrés sont originaires d’Egypte, du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan, de Guinée et du Ghana. Les rescapés ont été conduits au port d’El Ketef dans la zone de Ben Guerdane, a indiqué Mongi Slim, le responsable du Croissant rouge dans la zone de Médenine.

Selon le ministère de la Défense, les migrants dont l’âge varie entre 12 et 45 ans, étaient partis de Bokmash, près de Zouara, dans le nord-ouest de la Libye, dans la nuit du 14 au 15 décembre. Leur bateau qui était endommagé a coulé à 20 km de Ras Jedir, dans le sud-est de la Tunisie.

La Tunisie qui connait une profonde crise socio-économique et une situation politique instable depuis 2011 est l’épicentre de nombreux départs vers les côtes italiennes ou maltaises.

Le 26 novembre, la marine tunisienne a secouru 487 immigrés clandestins partis des côtes libyennes avant de faire naufrage au large des côtes du gouvernorat de Sfax (centre).

Un total de 1.589 migrants, qui tentaient de gagner l’Italie, Malte, la Grèce ou l’Espagne, sont morts ou ont disparu en Méditerranée cette année, selon un bilan du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au 28 novembre.

Au cours de la même année, plus de 63.000 sont parvenus à atteindre les côtes italiennes, plus de 39.000 celles de l’Espagne depuis le Maroc et surtout ’Algérie, et plus de 8.000 autres ont débarqué sur les côtes de la Grèce.