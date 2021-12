Washington met en avant l’efficacité de la stratégie du Maroc dans la lutte anti-terroriste

Le Département d’Etat américain a salué ce jeudi, la stratégie adoptée par le Maroc dans la lutte anti-terroriste du Maroc, soulignant que « les États-Unis et le Maroc entretiennent une coopération solide et de longue date » dans ce domaine.

Dans son Rapport 2020 sur le terrorisme publié jeudi, le Département d’Etat s’est félicité des efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme, faisant savoir que « le Gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale, qui comprend des mesures de sécurité vigilantes, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation ».

Le rapport annuel rappelle qu’en 2020, «les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme ont largement atténué le risque d’actes terroristes », ajoutant que «les forces de l’ordre marocaines, sous la coordination du ministère de l’Intérieur, ont vigoureusement ciblé et arrêté au moins 35 individus (…) et démantelé sept cellules terroristes qui prévoyaient d’attaquer diverses cibles, notamment des bâtiments publics, des personnalités et des sites touristiques».

Le Département d’Etat américain explique également que « les forces de l’ordre marocaines ont mis à profit la collecte de renseignements, le travail de la police et la collaboration avec des partenaires internationaux pour mener des opérations antiterroristes », relevant à ce propos, «qu’aucun incident terroriste n’a été signalé au Maroc en 2020».

Le département américain des Affaires étrangères indique d’autre part, que les membres des forces de sécurité du Maroc ont pris part à «une série de programmes parrainés par les États-Unis en vue d’améliorer les capacités techniques et d’investigation, notamment les enquêtes financières, l’analyse du renseignement et la cyber-sécurité».

« La sécurité aux frontières est restée une priorité absolue pour les autorités marocaines », ajoute le Département d’Etat, saluant particulièrement le travail des autorités aéroportuaires marocaines qui ont « une excellente capacité de détection des documents frauduleux ».

Il a en outre, mis en avant la politique marocaine de lutte contre l’extrémisme violent, faisant observer que « le Maroc a mis en place une stratégie globale en la matière qui privilégie le développement économique et humain outre la lutte contre la radicalisation et le contrôle de la sphère religieuse ».

Le Département d’Etat américain réaffirme enfin, que le Royaume du Maroc est « un allié majeur” des Etats-Unis en dehors de l’OTAN et membre du Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme (TSCTP).