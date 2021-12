La Côte d’Ivoire reçoit un don de plus de deux millions de vaccins anti-coronavirus

La Côte d’Ivoire a réceptionné plus de deux millions de doses de vaccin Johnson & Johnson, offertes par l’Espagne et l’Italie via le système Covax qui vise à fournir des vaccins anti-Covid aux pays moins développés, a annoncé jeudi le ministère ivoirien de la Santé.

Le groupe de donateurs était représenté par les ambassadeurs d’Espagne, Rafael Soriano et d’Italie, Arturo Luzzi. La cérémonie de réception du don s’est déroulée sur le tarmac de l’aéroport, en présence également du représentant résident de l’Unicef en Côte d’Ivoire, Marc Vincent, du représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé, Jean-Marie Yaméogo, et du chargé d’affaires de l’Union européenne (UE), Massimo Scalorbi.

«Ce deuxième don (…) contribue au succès du mécanisme Covax et réaffirme son engagement à poursuivre son action en faveur d’un accès équitable au vaccin partout dans le monde», souligne un communiqué de Team Europe, une structure regroupant l’UE et ses pays membres, qui est l’un des principaux contributeurs au Covax.

La Côte d’Ivoire espère pouvoir vacciner «60% de la population de 18 ans et plus, avec une cible d’un million de personnes à vacciner par mois», soit sept millions d’individus d’ici la fin de l’année, avait déclaré fin juillet le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Ce pays ouest-africain qui compte 25 millions d’habitants, enregistrait mercredi plus de 61.923 cas confirmés de coronavirus dont près de 706 morts depuis le début de la pandémie. Plus de dix millions de doses de vaccins ont été fournies à la Côte d’Ivoire dans le cadre du Covax depuis le 1er mars 2021.