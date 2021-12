Maroc-Centre Afro-Med : Des actions humanitaires au profit des migrants et réfugiés en situation de précarité

Une série d’actions humanitaires ont été récemment initiées à Marrakech, au profit des migrants et réfugiés en situation de précarité en vue d’alléger leurs souffrances socio-psychologiques et sanitaires, indique dans un communiqué, le Centre afro-méditerranéen des études stratégiques et de développement durable (Afro-Med).

Cette initiative qui coïncide avec la célébration ce samedi 18 décembre de la Journée internationale du migrant et de la 7ème Semaine des migrants organisée au Maroc du 13 au 18 décembre, ajoute le centre Afro-Med, vise à mettre en évidence la réalité des questions des migrants et réfugiés, notamment avec l’augmentation du nombre de migrants notamment sub-sahariens dans le Royaume.

Lesdites actions humanitaires s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement régional et de protection des migrants en Afrique du Nord financé par l’Union européenne (UE) et réalisé par le centre Afro-Med en partenariat avec l’Organisation internationale pour la migration (OIM). Ce programme vise essentiellement l’amélioration et la protection des migrants en situation de précarité en leur offrant un soutien direct.

Ces actions entreprises à Marrakech, consistent en une caravane médicale au profit des migrants et réfugiés ayant profité à 78 personnes, des aides humanitaires au profit de 150 migrants et réfugiés, en plus de l’organisation d’une conférence de sensibilisation sous le thème « le Sida et la migration : Quel rapport ? », des workshops sur le soft skills et des séances de soutien psychologique au profit de 20 réfugiés et migrants ainsi qu’un tournoi de foot.

A rappeler qu’il a été procédé récemment au Maroc, à la création d’un Réseau national des associations œuvrant dans le domaine de la migration, avec pour mission de garantir la continuité de la plaidoirie en faveur des migrants et des réfugiés et la consolidation des acquis au profit de cette catégorie d’expatriés qui bénéficient déjà de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile en vigueur dans le Royaume.