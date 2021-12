Covid-19 : Le Maroc interdit les festivités de masse en cette fin d’année

Les autorités marocaines ont annoncé, lundi, l’interdiction de toutes les célébrations collectives du nouvel an, dans l’optique de réduire les risques de propagation de la pandémie du Covid-19 et particulièrement du nouveau variant Omicron.

Dans un communiqué, le gouvernement dit «avoir décidé d’adopter plusieurs mesures relatives à la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, dont l’interdiction de toutes les festivités de fin d’année» en lieux publics.

Ces mesures consistent aussi en «l’interdiction aux hôtels, aux restaurants et à tous les établissements touristiques d’organiser des festivités et des programmes spéciaux relatifs à cette occasion ».

Les restaurants et les cafés devraient fermer à 23h30 au plus tard, tandis qu’un couvre-feu sera en vigueur entre minuit et 06h00 du 1er janvier.

Alors que la série de mesures a été prise sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement a invité la population à une strict respect des mesures de précaution préconisées par les autorités sanitaires, étant donné que le danger de propagation de la pandémie persiste encore, avec l’apparition du variant Omicron considéré comme potentiellement très contagieux.

Un premier cas d’infection à Omicron a été annoncé le 15 décembre dernier au Maroc. A l’instar de plusieurs autres pays, le Maroc avait fermé ses frontières depuis fin novembre. Mais, elles ont été rouvertes partiellement le 13 décembre, pour permettre aux Marocains bloqués à l’étranger de regagner leur pays, et devraient être à nouveau refermées à partir de ce jeudi 23 décembre.