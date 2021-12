Patrice Motsepe rachète une mine de platine en Afrique du Sud

La société minière African Rainbow Minerals Limited (ARM) du milliardaire Patrice Motsepe a racheté la mine de platine Bokoni d’Anglo American Platinum Ltd pour un montant de 3,5 milliards de rands (environ 221 millions de dollars).

«Nous sommes heureux d’avoir conclu l’acquisition de Bokoni Platinum Mines qui comprend une importante ressource à haute teneur et une infrastructure existante», s’est réjouit Patrice Motsepe, ajoutant que «l’acquisition et le développement de BPM nous permettront d’élargir notre portefeuille de métaux du groupe du platine (MGP) et d’améliorer la compétitivité d’ARM au niveau mondial».

Selon les termes de l’accord, «ARM va détenir 85% des participations de la mine et les 15% de parts restantes seront partagées à égalité entre 3 véhicules à usage spécial de la communauté locale, des employés et des industriels noirs».

La société African Rainbow Minerals Limited a fait savoir qu’elle envisage injecter 5,3 milliards de rands (334 millions de dollars) sur une période trois ans, «dans les opérations minières à Bokoni reprenant en 2023», ajoutant que le projet va générer 5.000 emplois dont 2.500 directs.

«Cet accord intervient dans un contexte où les plus grands mineurs de platine au monde ont déclaré des dividendes record cette année. Ceci après que la reprise de la demande pour leurs métaux de la part des constructeurs automobiles a renforcé les bénéfices», ajoutent les mêmes sources.

African Rainbow détient des investissements dans des projets du manganèse et de l’or. La société «cherche à tirer parti d’un actif mis en veilleuse avant la flambée des métaux du groupe du platine au cours des dernières années».