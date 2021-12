La Chine fait don de vaccins au Zimbabwe pour face à la 4ème  vague de la pandémie

La Chine a fait don d’un lot de vaccins de son laboratoire Sinovac au profit du Zimbabwe destiné à renforcer la campagne de vaccination dans ce pays confronté à une 4ème vague du coronavirus.

Il s’agit du dernier des lots de vaccins déjà offerts par la Chine au Zimbabwe. Ce don de Sinovac «fait suite à un engagement pris par la Chine lors de la 8ème Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)».

Pour rappel la Chine s’était engagée lors de ce sommet, de fournir à l’Afrique, un milliard de doses de vaccin supplémentaires contre la Covid-19. «Ce chiffre comprend 600 millions de doses à titre de don et 400 millions de doses à fournir par des moyens tels que la production conjointe par des entreprises chinoises et des pays africains concernés», précise-t-on de sources chinoises.

«L’arrivée de cet envoi démontre que la Chine transforme ses engagements en résultats visibles et tangibles. La coopération sino-africaine sera encore renforcée et profitera à des populations plus larges en Afrique», a déclaré Constantino Chiwenga, vice-président du Zimbabwe et également ministre de la Santé.

Au Zimbabwe, plus de 4 millions de personnes sur une population d’environ 15 millions d’habitants, ont déjà reçu au moins une dose de vaccin et 3 millions d’autres ont reçu deux doses.