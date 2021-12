Ghana : Les agents de Mobile Money réclament la suppression de la taxe sur les paiements en ligne

Comme annoncé le 19 décembre dernier, les agents de Mobile Money au Ghana, ont observé ce jeudi, une journée de grève pour dénoncer la taxe de 1,75% sur les transactions électroniques, y compris le paiement par téléphone mobile, que le gouvernement veut imposer au marché des télécoms.

«En tant qu’association qui met en œuvre toutes les politiques d’argent mobile par l’intermédiaire de nos opérateurs, nous considérons cette taxe comme très régressive et essentielle à la survie de nos entreprises. Par conséquent, dans le cadre de notre manifestation du jeudi 23 décembre 2021, nos services en tant qu’agents d’argent mobile ne seront pas accessibles dans tout le pays », avait déclaré le S.G de l’Association agents de Mobile Money, Evans Otumfuo, dans un communiqué.

La taxe électronique (E-levy) figure dans le budget 2022 que le ministre des Finances, Ken Ofori Atta, a présenté le 17 novembre au Parlement. Depuis lors, la taxe suscite de vives réactions dans différents secteurs, y compris chez les consommateurs.

Lundi 20 décembre, les députés de la majorité (New Patriotic Party, NPP) et ceux de l’opposition (National Democratic Congress, NDC) ont eu à échanger des coups de poing lors d’une session au Parlement, en raison des divergences autour de l’E-levy. L’Assemblée nationale devrait approuver l’entrée en vigueur, ou non, de cette taxe, d’ici le 18 janvier.

Le gouvernement, de son côté, défend que la taxe va générer une recette supplémentaire de 6,9 milliards de Crédits ghanéens (1,15 milliard de dollars) au titre de l’année fiscale 2022, et contribuerait, entre autres, au soutien de l’entrepreneuriat, l’emploi des jeunes et le développement des infrastructures routières.

Certains opérateurs télécoms, comme MTN et Airtel, envisagent de réduire le coût des transactions de 25% pour éviter que la taxe pèse énormément sur les consommateurs.

Evans Otumfuo avait averti que «si tous les efforts restaient vains», une grève illimitée sera observée par la suite.