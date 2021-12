La Ligue arabe recadre le régime algérien au sujet du Sahara marocain

Le secrétariat de la Ligue arabe a appelé ses Etats membres ainsi que ses organisations et institutions impliquées dans l’action arabe commune, à tenir compte de sa carte officielle du monde arabe incluant le Sahara marocain.

Dans une correspondance accompagnée d’une photo de ladite carte officielle comprenant l’intégralité du territoire du Maroc incluant son Sahara, le secrétariat de la Ligue arabe a recommandé à toutes les organisations et organismes affiliés à cette noble Institution, d’adopter une carte unifiée pour tous les événements qu’elle organise, au grand dam des dirigeants d’Alger Abdelmadjid Tebboune et Said Chenegriha et leurs subalternes qui cherchent en vain à balkaniser le territoire marocain.

La mise au point de la Ligue qui s’adresse tout particulièrement à l’Algérie qui s’apprête à abriter le prochain sommet arabe le 22 mars 2022, fait suite à une protestation déposée récemment par le délégué algérien auprès de la Ligue arabe, contestant «la publication de la carte complète du Maroc» lors d’un événement organisé au Caire, par la «Fédération des femmes arabes».

Par ailleurs, lors d’une autre réunion à Amman, la capitale de la Jordanie, les ministres arabes du logement ont notamment mis l’accent sur l’obligation de respecter la géographie et la souveraineté des Etats membres de la Ligue à l’occasion de toutes les manifestations organisées par les instances, syndicats et organisations affiliées à son Conseil, de publier la carte complète du monde arabe et de surseoir à sa fragmentation.

Là aussi, le message s’adresse, directement sans la citer nommément, à l’Algérie, dont les dirigeants vouent une profonde haine et une farouche hostilité à l’endroit du Maroc et de ses institutions.

D’ailleurs, en annonçant le 8 novembre dernier, la tenue à Alger du prochain sommet arabe, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune avait en promis de sensibiliser à cette occasion, les dirigeants arabes à la cause séparatiste du Polisario.

Lui emboîtant le pas, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra a lui aussi assuré que le prochain «Sommet arabe sera le sommet de la solidarité interarabe et le soutien de la cause palestinienne et du peuple sahraoui».

Les déclarations des deux dirigeants algériens n’a rien d’anormal, puisque l’Algérie est le seul pays arabe à reconnaître la chimérique république sahraouie «RASD» qui ne doit d’ailleurs, sa survie qu’aux pétrodollars algériens et au soutien politique, diplomatique, militaire et financier du régime kaki-vert d’Alger.