Congo-Brazzaville : Sassou réitère sa volonté de promouvoir l’agriculture comme un véritable pilier de l’économie

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N’guesso à affirmé, mardi, à l’occasion de son message sur l’état de la Nation devant le Parlement réuni en congrès, que le secteur agricole constitue «une clé primordiale» de l’essor de l’économie congolaise.

Depuis sa réélection, en mars dernier, pour un énième mandat à la tête du Congo, Sassou défend la diversification économique et a inscrit l’agriculture (modernisée et mécanisée) dans son projet «la marche vers le développement durable».

Il s’agit de corriger la dépendance de l’économie congolaise du pétrole et du bois de forêt, deux principales sources de revenus du pays qui est mis à l’épreuve par les variations des cours mondiaux des matières premières.

«Garant de notre sécurité alimentaire et facteur de croissance, le secteur agricole, qui déploie une activité essentielle à la Nation, constitue une clé primordiale de l’essor économique et social du Congo. Les données disponibles mettent en exergue les enjeux en présence et les défis qu’il nous faut relever», a déclaré le président congolais devant des députés.

Le chef de l’Etat ambitionne, entre autres, de faire du secteur agricole un puissant réservoir de main-d’œuvre et d’emplois pour les jeunes, et de promouvoir la production locale des denrées de base (le manioc, l’arachide, le maïs, le soja…) pour la satisfaction des besoins locaux.

Il a fait état de certaines actions déjà en cours, dont notamment les zones agricoles protégées ouvertes dans quatre départements du pays (Bouenza, Lékoumou, Plateaux et Cuvette).

Dans son discours, Sassou-Nguesso a évoqué plusieurs autres sujets parmi lesquels la pandémie de Covid-19, rappelant l’importance de la vaccination qui s’avère comme l’unique solution. «Notre salut est dans le vaccin», a-t-il indiqué, invitant ses compatriotes à se faire vacciner afin d’atteindre rapidement l’immunité collective.