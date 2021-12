Bénin: Le président Talon place la sécurité au centre de son discours sur l’état de la Nation

La sécurité a été un des principaux sujets abordés ce mercredi 29 décembre par le président béninois, Patrice Talon dans son discours sur l’état de la Nation, prononcé devant le Parlement.

Le chef de l’Etat a décliné les actions entreprises dans ce domaine, assurant qu’elles ont donné de bons résultats, tout en déplorant les dernières attaques ayant visé le pays.

«Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et consenti des investissements importants pour équiper nos Forces de défense et de sécurité, afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue de notre territoire», a déclaré le président Patrice Talon.

Il a aussi parlé d’un «important dispositif de prévention» mis en place pour faire face à l’insécurité au niveau des frontières. «Depuis deux ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte», a-t-il ajouté.

L’objectif principal étant de «prévenir ou éviter au maximum des incursions» au Bénin, tant la situation dans la sous-région est «préoccupante», a-t-il indiqué en assurant qu’une «telle anticipation a fait ses preuves».

Mais malgré ces précautions, le pays a fait l’objet de plusieurs attaques. a-t-il déploré, soulignant pour rassurer la population, que «le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d’incursion sur notre territoire ne puisse pas continuer».

Il a souligné également la mise à la disposition des Forces de défense et de sécurité, de moyens suffisants pour «assurer la protection optimale du pays tout entier», sans oublier la coopération avec les pays limitrophes ainsi que la mutualisation des moyens de prévention et de lutte contre les attaques des groupes terroristes.