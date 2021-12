L’agence de presse algérienne critique un rapport de la Banque mondiale sur l’Algérie

La Banque mondiale venait de publier un rapport de 60 pages intitulé « Redresser l’économie algérienne après la pandémie », et qui parcoure les développements macroéconomiques en Algérie au cours de 2021, les perspectives à court et moyen termes, l’évolution de la pauvreté non monétaire en Algérie entre 2013 et 2019 et, enfin, les enjeux liés à la gestion des risques de catastrophe naturelle dans le pays.

L’Agence de presse officielle algérienne (APS) a qualifié ce document d’« erroné » et accusé l’institution financière internationale de tenter de « déstabiliser l’Algérie ». L’agence a abordé quelques sujets qui ont provoqué sa colère, dont la pauvreté que connaîtrait l’Algérie.

« En raison de la forte hausse de l’inflation alimentaire, le pouvoir d’achat du segment le plus vulnérable de la population a été disproportionnellement affecté en 2021, compte tenu du poids majeur des produits alimentaires dans son panier de consommation », a, entre autres, affirmé la Banque.

Ou encore, « l’indicateur de la pauvreté multidimensionnelle s’est amélioré en Algérie entre 2013 et 2019, traduisant des progrès dans toutes ses dimensions : éducation, santé et conditions de vie ».

L’APS s’est indignée du fait que la Banque se taise sur « la situation de précarité alarmante voire dangereuse et suicidaire sévissant dans un pays voisin de l’ouest de l’Algérie », notamment le Maroc qu’elle s’est réservée de citer nommément.

Pour l’agence, la Banque mondiale « est sortie de son cadre d’institution financière internationale pour se transformer en un outil de manipulation et de propagande ».

« Le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’Algérie dénote une forte tendance à voir l’Algérie en noir », regrette-t-elle, dénonçant un document « sans aucune valeur, qui n’a rien de financier, visiblement rédigé sur instigation de certaines parties connues pour leurs hostilités à l’Algérie ». « Il y a, manifestement, un complot visant à nuire à la stabilité du pays », a insisté l’APS.