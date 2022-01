Le gouvernement kenyan déplore six morts dans une attaque dans le comté de Lamu

Quelques six personnes ont perdu la vie, lundi 3 janvier, dans une attaque menée dans le comté de Lamu, une région située à l’Est du Kenya, ont annoncé des responsables locaux.

Le comté de Lamu, situé près de la frontière avec la Somalie, a déjà été le théâtre d’une série d’attaques, dont plusieurs revendiquées par le groupe islamiste somalien Al-shebab. Au cours du nouvel assaut, un homme a été décapité et cinq ont été tués par balles ou brûlés et de nombreuses maisons ont été incendiées, d’après la police. Une enquête a été ouverte sur cette attaque et les forces de sécurité kenyanes seraient à la recherche des assaillants.

Les autorités suspectent des éléments d’Al-shebab d’être responsables de ces violences. «Nous avons eu une attaque, suspectée d’avoir été commise par les shebab», a indiqué un responsable du gouvernement local.

Le gouverneur du comté de Lamu, Fahim Twaha, qui a condamné ces «atrocités commises contre des innocents», espère que les criminels seront rapidement neutralisés. «Nous sommes convaincus qu’ils feront face à la justice de Dieu dans ce monde et dans l’au-delà», a-t-il déclaré à l’AFP.

Le Kenya a déjà essuyé plusieurs attaques depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 dans le cadre de la lutte contre le groupe rebelle des shebab.