France : Deux youtubeurs marocains rattrapés par leurs publications haineuses et antisémites

Les deux youtubeurs marocains Dounia et Adnane Filali qui ont fait récemment la demande d’asile politique en France, ont été rattrapés par leurs publications antérieures incitant à la haine et à la diffusion de propos discriminatoires et antisémites.

Lesdites publications publiées au fil des années par le couple Filali, ont été exhumées ces derniers temps, par les internautes, compromettant ainsi leurs chances d’obtenir l’asile politique des autorités françaises.

Dans une page Facebook intitulée «Lmout Dial Dahk» (à mourir de rire), et mise en ligne au début de 2014, et dont la dernière publication date du 4 mai 2020, le couple exhibe le photomontage de la Statue de la Liberté, brandissant un étendard de Daech au lieu du flambeau de la liberté.

Pour motiver leur demande d’asile, à Dounia et Adnane Filali et leurs semblables marocains, exploitent la plateforme Youtube, pour crier sur les toits, qu’ils sont «harcelés et menacés par le régime marocain», appâtant du coup, certains médias français à la quête du sensationnel, et qui tombent dans leur piège en prenant leur défense et en s’attaquant au Maroc et à ses institutions.

Après un périple infructueux à Hong Kong et en Chine Populaire, les deux soi-disant influenceurs ont finalement élit domicile en France où ils espèrent obtenir le sésame de l’asile politique, pour poursuivre leur sale besogne.

Dès l’éclatement de cette affaire, le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme (BNVCA), basé à Paris, a aussitôt saisi les autorités françaises et l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) pour leur demander de refuser l’asile politique aux deux youtubeurs marocains qui traînent sur leur dos un lourd passé plein de messages haineux et antisémites et d’apologie à des mouvements terroristes dont le Hezbollah iranien, ennemi Numéro Un du peuple juif et d’Israël.

Ils ont même osé qualifier la France, dans l’une de leurs publications, d’être un pays «sioniste» ce qui risque de remettre en cause leur présence sur le sol français.