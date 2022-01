La Chine et le Kenya signent des accords dans divers domaines

Pékin et Nairobi ont paraphé plusieurs accords ce jeudi 6 janvier, à l’occasion de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a entamé, deux jours plus tôt, une visite à Nairobi, deuxième étape d’une tournée dans trois pays est-africains.

Ces accords touchent aux domaines du commerce, de la santé, de la sécurité ou encore des transferts de technologies vertes.

Le chef de la diplomatie chinoise a souligné à ce propos, que la série de documents de coopération bilatérale signés avec le Kenya est la première récolte des «neuf programmes» de la coopération pragmatique Chine-Afrique annoncés par le président chinois lors de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), tenue fin novembre dernier à Dakar, la capitale du Sénégal.

« Nous sommes prêts à renforcer la synergie avec nos partenaires africains, à retrousser nos manches et à travailler dur pour mettre en œuvre tous les résultats de la conférence au profit du peuple africain, à aider l’Afrique à accélérer son redressement post-épidémique et à l’engager rapidement sur la voie du développement indépendant et durable », a soutenu Wang.

De son côté, la ministre kenyane des Affaires étrangères, Raychelle Omamo, a souligné que la visite de son homologue chinois «est un témoignage de l’approfondissement des relations» entre le Kenya et la Chine.

Durant son bref séjour à Nairobi, Wang a évoqué aussi la question de la dette pour laquelle son pays est accusé d’asphyxier les Etats africains, expliquant que les prêts liés au financement de grands projets d’infrastructures dans le continent représentent un «bénéfice mutuel» pour les deux parties. S’il y a un « piège » en Afrique, ce n’est pas celui de la dette, mais «de la pauvreté et du sous-développement», a-t-il soutenu.

Le Kenya est le deuxième pays visité par Wang durant son premier voyage depuis le début de 2022 à l’étranger, après l’Erythrée. Dans une troisième et dernière étape de son périple est-africain, le Chef de la diplomatie chinoise est attendu aux Comores.