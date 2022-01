La BAD accorde au Mozambique une subvention de plus de 47M$ destinée à un projet agricole

La Banque africaine de développement (BAD) a accordé une enveloppe de 47,09 millions de dollars au Mozambique pour le financement de la première phase de la zone spéciale de transformation agro-industrielle du corridor de développement intégré de Pemba-Lichinga, dans la province de Niassa (nord du pays), indique l’organisation dans un communiqué publié sur son site Internet.

La subvention débloquée par le Fonds africain de développement, a été approuvée mercredi 5 janvier par le Conseil d’administration de la BAD.

Le projet vise à améliorer la productivité agricole et le développement du secteur agro-industriel dans la province concernée «en renforçant les capacités institutionnelles, les compétences et l’entrepreneuriat afin de stimuler la croissance de la chaîne de valeur agricole», explique un communiqué de la banque.

De même, qu’il « permettra d’améliorer la coordination des politiques et du développement entre la province de Niassa et les départements nationaux, en particulier avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural ».

Dans un autre document consacré aux zones spéciales de transformation agroindustrielle (SAPZ) au Mozambique, publié le mois passé, la BAD indiquait que les principales chaînes de valeur d’intérêt du projet financé sont le soja, le sésame, le macadamia, la pomme de terre, le blé, le haricot, le maïs, le coton et la volaille.

Les SAPZ s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Mozambique pour la période 2015-2035, visant à améliorer les conditions de vie des populations locales grâce à la transformation structurelle de l’économie ainsi qu’à l’expansion et à la diversification de la base de production.