Algérie: Fou furieux, le régime accuse le Maroc d’être derrière les rapports de la Banque mondiale et du FMI

Pris à la gorge par une crise économique sans précédent en Algérie, dont la gravité a été dévoilée par la Banque mondiale et le FMI, les chefs de la junte au pouvoir sont devenus fous furieux, au point d’accuser le Maroc d’avoir interféré dans ces rapports, établis pourtant par les plus grandes institutions financières au monde.

Contre tout bon sens, le chef de la junte algérienne, le général Chengriha a lâché ses médias, accusant les auteurs du rapport de la Banque Mondiale d’être à la solde du Maroc. Une impolitesse de la part du régime algérien que la Banque Mondiale n’a toutefois pas laissé passer.

Dans une mise au point, l’institution financière internationale basée à Washington affirme que le dernier rapport sur l’Algérie, «qui fait l’objet d’un examen de qualité approfondi avant sa publication, est basé exclusivement sur des données publiques, dont la référence figure dans le document, ou sur des données fournies par les autorités des pays membres».

À l’adresse du régime algérien, la Banque mondiale déplore « un langage qui peut avoir dépassé les pensées de leurs auteurs anonymes. Tout inacceptables qu’ils soient, il ne sera pas répondu à ces propos, tant nous considérons qu’ils ne sauraient porter argument ni ne constituent un élément de débat ».

« Le personnel et la direction du Groupe de la Banque mondiale servent uniquement les objectifs de l’institution », souligne l’institution de Bretton Woods, dont les conclusions sont corroborées par celles du Fonds Monétaire International.

Ce dernier a publié un rapport en décembre, dans lequel il affirme que les dettes des entreprises publiques et étatiques algériennes ont dépassé les 42 milliards de dollars depuis la fin 2020.

« La dette des entreprises publiques non financières est élevée » en Algérie, déplore le FMI, dont le diagnostic est confirmé par une situation économique et financière intenable et une grogne sociale croissante face à la pénurie des produits alimentaires de base, comme l’huile, la farine,…