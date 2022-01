Madagascar : Le trafic des tortues est un marché juteux dans le Sud

Le trafic des tortues reste un marché juteux dans le Sud de Madagascar. Une importante saisie de 810 tortues radiées vivantes et de 23 tortues mortes a eu lieu récemment dans la commune Ranovaho relevant de la région Androy par l’équipe de Turtle survival Alliance et le ministère de l’Environnement.

Les autorités ont été informées de la présence des tortues dans une maison d’habitation dans le quartier de Benonoky. Prévenus de la descente des autorités, les propriétaires de la maison ont pris la fuite avant l’arrivée de la police.

Le ministère de l’Environnement rappelle que la chasse, la domestication, l’élevage et la vente de tortues sont interdits par la loi. Le commerce illégal des tortues est considéré comme l’une des principales causes de leur disparition avec le morcellement et la disparition de leurs habitats.

L’une des principales destinations de ces animaux est l’Asie où une tortue peut coûter jusqu’à 10 000 euros. La viande de tortue est malheureusement aussi très appréciée dans certaines parties du pays alors que les motifs de sa carapace, et le fait que ce soit un animal rare, en font un objet de convoitise des collectionneurs du monde entier