Nigeria/Spirale d’insécurité : 18 nouveaux morts dans l’attaque d’un village au centre du pays

Au moins 18 personnes ont été tuées mardi soir et des dizaines de maisons incendiées lors d’une attaque d’hommes armés contre un village dans le centre du Nigeria.

Les autorités de Niamey ont confirmé qu’une attaque s’était produite dans le village d’Ancha, dans l’Etat du Plateau, affirmant que de nombreuses personnes avaient perdu la vie, sans pouvoir toutefois communiquer un bilan précis.

Davidson Malison, le responsable de l’association de la communauté Irigwe, dont fait partie le village de Ancha, a affirmé que «18 personnes avaient été tuées et six autres blessées» dans cette attaque armée, précisant dans un communiqué que plus de 24 maisons et de nombreux véhicules avaient été incendiées. Il a accusé les éleveurs peuls d’être à l’origine de cette attaque.

L’association locale des éleveurs peuls a déploré l’attaque et réfuté les accusations émises contre sa communauté. «Il est vraiment problématique qu’à chaque fois que des Irigwe sont attaqués ou tués, ils nous accusent aussi vite», a déclaré le président de l’association, Muhammad Nuru Abdullah, dans un communiqué.

L’armée nigériane a affirmé que des troupes avaient été déployées dans le village, mais que les assaillants avaient fui avant leur arrivée. Cette attaque est la dernière d’une longue série dans cette région, théâtre depuis des années, d’affrontements entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens qui se disputent l’accès à la terre et aux pâturages.

Mais selon des responsables locaux, les récentes attaques sont l’œuvre de criminels -appelés localement «bandits» qui sévissent dans le nord et le centre du pays- plutôt que liées à la religion ou aux ressources naturelles.