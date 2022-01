Deux soldats sénégalais du contingent de la CEDEAO tués dans une attaque en Gambie

Deux soldats sénégalais de la Mission de la CEDEAO en Gambie (Ecomig) ont perdu la vie lors d’une attaque perpétrée lundi en Gambie par des éléments du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance (MFDC), a annoncé le Colonel Alexis Grégoire Vasse, un cadre au sein de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées, à l’état-major sénégalais.

«Lors d’une action de sécurisation, au Sud de Bwiam en Gambie, ce lundi 24 janvier 2022, aux environs de 10 heures, une patrouille militaire du DETSEN5/MICEGA a essuyé des coups de feu tirés par des éléments armés supposés appartenir» au MFDC, souligne son communiqué. Les rebelles se trouvaient à bord d’un camion transportant du bois.

En plus des deux soldats (un sous-officier et un militaire du rang), un rebelle a été tué et deux autres faits prisonniers, «après une poursuite et une riposte énergétique de nos hommes», explique-t-il. Les autorités sénégalaises auraient pris des «dispositions idoines» pour apporter tout le soutien nécessaire à la famille des défunts.

L’Ecomig avait été déployée en Gambie lors de la crise politique née du refus de l’ex-dirigeant Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, alors qu’il avait été battu par Adama Barrow à la présidentielle de décembre 2016. L’ancien président s’était finalement exilé, depuis janvier 2017, en Guinée équatoriale.

La Casamance est une région enclavée dans le sud du Sénégal. Le MFDC, créé en 1947, a d’abord été un parti politique, avant de devenir un mouvement indépendantiste. Ces forces séparatistes sont en conflit depuis 1983 avec le gouvernement du Sénégal.