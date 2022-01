La tempête tropicale Ana occasionne des dizaines de morts en Afrique de l’Est

La tempête tropicale Ana a touché, en plus de Madagascar où elle s’est formée dans la partie Est du pays, deux autres pays pour l’heure, notamment le Mozambique et le Malawi, faisant 46 morts et de nombreux blessés dans l’ensemble de ces pays, selon les dernières données communiquées mardi.

A Madagascar, les fortes pluies d’Ana ont fait périr 39 personnes, tandis que près de 65.000 autres, seraient sans-abri depuis la fin de la semaine passée, d’après l’Agence de gestion des catastrophes naturelles.

La capitale Antananarivo, qui est en alerte rouge, a enregistré le plus grand nombre de morts. De nombreuses maisons traditionnelles y ont été effondrées et d’autres emportées par des glissements de terrain. Les autorités auraient érigé des sites pour accueillir les personnes fuyant les inondations.

La dépression tropicale a poursuivi son chemin, traversant l’océan Indien pour atteindre en premier le Mozambique où elle s’est abattue sur les parties nord et centre du pays.

L’Institut national mozambicain de gestion des risques a fait état de 3 morts et 49 blessés. Environ 500.000 personnes seraient affectées par la tempête Ana dans les provinces de Nampula, Zambezia et Sofala, d’après les autorités.

Par ailleurs, au moins quatre morts ont été dénombrés au Malawi. Certaines prévisions météorologiques annoncent que les précipitations pourraient gagner également la Zambie à partir de ce mercredi.

Sur son trajet, Ana génère de fortes rafales et d’importantes précipitations, provoquant de graves perturbations dans la vie quotidienne (problèmes d’électricité, routes impraticables…) des citoyens.