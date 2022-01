Une cellule terroriste affiliée à Daech démantelée au Maroc

Le ministère marocain de l’Intérieur a annoncé mercredi le démantèlement d’une «cellule terroriste» constituée de deux individus âgés de 23 ans, affiliée à l’organisation terroriste «Daech».

Dans un communiqué, le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), explique que les deux hommes, interpellés à Benguérir et à douar Sidi Karroum à la commune rurale Oulad Hassoun El Hamri, dans la région de Rehamna (nord), ont été arrêtés pour «leurs liens présumés avec une cellule terroriste affiliée à l’organisation Daech».

Ils «avaient déclaré allégeance» à Daech et «entamé la distribution de publications extrémistes à des fins d’embrigadement et d’enrôlement», directement ou via Internet, indique le BCIJ en charge de la lutte antiterroriste dans le Royaume.

L’un des deux suspects «a fait l’apologie» du meurtre d’une retraitée française de 79 ans, perpétré le 15 janvier dans un marché de Tiznit, au sud du Maroc.

Le texte souligne aussi que «les perquisitions effectuées dans les domiciles des deux suspects ont abouti à la saisie de téléphones portables et de documents à contenu extrémiste émanant du pseudo ‘Daech’, en plus d’une cagoule». Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour le besoin de l’enquête en cours.

Selon le BCIJ, la police marocaine a eu à démanteler, depuis 2002, plus de 2000 cellules terroristes et interpellé plus de 3500 personnes dans le cadre des dossiers en lien avec le «terrorisme».