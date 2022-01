Pegasus: La chaîne 2M dévoile le jeu médiatique qui vise le Maroc

Dans un documentaire présenté par la chaîne 2M sur l’affaire Pegasus, une vidéo révèle les fausses allégations des médias européens contre le Maroc sur l’utilisation du logiciel espion, Pegasus.

Aucune démarche raisonnable n’a été menée et personne n’a vérifié les propos ou écrits diffamatoires, a annoncé l’avocat du Maroc dans l’affaire Pegasus, Olivier Baratelli.

Ces médias, dont le consortium Forbidden stories, Amnesty International, Le Monde, Mediapart, Radio France, la société d’édition de journaux « Süddeutsche Zeitung GmbH » en Allemagne, ainsi que certaines ONG, n’ont jusqu’à présent pas réussi à apporter la preuve de leurs accusations contre le Maroc.

Cette campagne médiatique n’a pour but que de déstabiliser le Royaume du Maroc qui est devenu gênant pour l’Allemagne, la France et d’autres pays européens.

Le Maroc dérange ces pays qui sont restés isolés dans leurs carapaces de colonialistes.

Le royaume qui a signé un accord tripartite avec les États-Unis et Israël, gêne les pays européens.

De plus, la stratégie politico-économique du royaume en Afrique se réalise au grand dam de l’Allemagne et de la France.

