Nouvel acte provocateur de la séparatiste sahraouie Aminatou Haider à l’aéroport de Laâyoune

Les agents de la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, ont refusé de délivrer le jeudi 27 janvier, à la séparatiste sahraouie, Aminatou Haider la carte d’embarquement sur son vol AT1413 assurant la liaison entre Laâyoune et Casablanca avec continuation sur Madrid le 28 janvier 2022.

La raison invoquée par les services de la RAM n’est autre que le défaut de présentation par la séparatiste sahraouie d’un pass vaccinal ou d’un test PCR négatif, comme l’exige la réglementation en vigueur au Maroc en matière de prévention sanitaire que la compagnie aérienne applique à tous les passagers à bord de ses avions.

Faisant fi de la réglementation des transports par voie aérienne, l’agitatrice sahraouie, comme à l’accoutumée, a cherché à provoquer le personnel de la RAM et les forces de l’ordre, en exigeant son embarquement sur ce vol en violation de la règlementation en vigueur dans le Royaume et qui s’applique à tous les passagers sans exception.

En plus, pour embarquer à bord d’un avion à destination de l’Espagne, il est obligatoire de présenter un pass vaccinal valide ou un test PCR négatif, afin d’être en conformité avec la réglementation aérienne espagnole, précisent les services de la RAM.

D’après les mêmes sources, Aminatou Haidar a présenté un certificat attestant qu’elle a reçu une dose du vaccin Moderna le 16 septembre 2021 en Espagne, or il s’agit d’une vaccination caduque suivant le protocole universel de vaccination, et le document qu’elle a présenté ne peut en aucune façon remplacer le pass vaccinal obligatoire.

Par ailleurs, le protocole sanitaire instauré par les autorités espagnoles n’autorise l’accès à leur territoire qu’aux seuls étrangers munis d’un pass vaccinal ou disposant d’une attestation de test PCR négatif.

Dans l’hypothèse où cette séparatiste aurait embarqué sur le vol Casablanca- Madrid, la RAM en endosserait la responsabilité et serait pénalisée par le service aéroportuaire espagnol, avec l’obligation systématique de rapatrier la passagère.

Faut-il rappeler que les séparatistes de l’intérieur n’ont jamais été interdits par les autorités marocaines de voyager à l’étranger, mais la pseudo-militante des droits de l’homme au service des adversaires du Maroc, Aminatou Haider est très connue pour ses actes provocateurs et ne rate aucune occasion pour tenter de faire le buzz sur les réseaux sociaux et sur les colonnes des médias pro-Polisario et proches du régime algérien.