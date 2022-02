Au moins 10 morts dans l’explosion d’un bus sur une mine au nord-ouest du Kenya

Au moins 10 personnes ont péri lundi, dans l’explosion d’un minibus de 14 places, après avoir roulé sur un engin explosif, près de la ville de Mandera, dans le nord-est du Kenya, à proximité de la frontière avec la Somalie.

«Nous avons eu un incident ce matin dans lequel six personnes ont été tuées lors d’une attaque contre un véhicule» et sept autres personnes ont été blessées «avec divers degrés de blessures», a déclaré le porte-parole de la police nationale, Bruno Shioso. Le nombre de morts a été revu à la hausse, entre temps.

Selon les explications fournies par la police, le drame se serait produit à quelques huit kilomètres de Mandera, lorsque l’engin qui était dissimulé sur la route, a explosé au passage du minibus qui a également essuyé des tirs d’armes automatiques et de lance-grenades.

Une patrouille de l’Unité des services généraux (unité spéciale de la police) qui se trouvait à environ 200 mètres du lieu de l’explosion est intervenue rapidement et a pourchassé les assaillants qui ont fui vers la frontière somalienne et les blessés et victimes ont été rapidement évacués.

La police, qui a pu arrêter un suspect, soupçonne un gang de six personnes, appartenant au groupe islamiste somalien Al-Shabab, qui serait à l’origine de l’attaque.

Rappelons que le Kenya est dans le collimateur des militants Shabab depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre ce groupe jihadiste. Le pays contribue massivement aux troupes de la mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom) qui veut neutraliser le mouvement terroriste et les autres groupes armés.