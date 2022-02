La Tanzanie sollicite le soutien de la BAD pour l’autonomisation des femmes et des jeunes

La Tanzanie a plaidé, mercredi auprès de la Banque africaine de développement (BAD), pour un soutien financier dédié aux programmes nationaux visant l’autonomisation des femmes et des jeunes, à l’occasion de la visite du président de la BAD, Akinwumi Adesina à Dodoma.

Dans un communiqué de la présidence, la cheffe de l’Etat, Samia Suluhu Hassan, indique que son «gouvernement se passionne pour les questions qui touchent les gens ordinaires et souhaite travailler avec la Banque africaine de développement pour s’assurer que les femmes et les jeunes de ce pays soient autonomes ».

En d’autres termes, la dirigeante tanzanienne souhaite que son pays soit partie prenante de l’«Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique». Baptisé AFAWA, ce programme panafricain vise à combler le déficit de financement qui affecte les femmes en Afrique, estimé à 42 milliards de dollars.

Initiative conjointe de la BAD et de l’African Guarantee Fund (AGF), l’AFAWA ambitionne d’apporter une solution à la question du fossé existant entre les femmes et les hommes en matière d’accès au financement, et de libérer la capacité entrepreneuriale des femmes en Afrique.

En réponse à la requête de Suluhu Hassan, Adesina a assuré «qu’elle bénéficiera d’un soutien sans faille de ma part et de celle de la Banque africaine de développement», après l’avoir reconnu comme «un exemple non seulement pour les femmes et les filles en Tanzanie, mais aussi pour les femmes et les filles en Afrique et partout ailleurs».

Le patron de la BAD devait prendre part, mercredi, à côté de la présidente tanzanienne, à la cérémonie du lancement des travaux du projet Dodoma City Outer Ring Roads, une autoroute de 112,3 km devant relier la capitale Dodoma à plusieurs autres villes du pays.

La BAD qui est l’un des partenaires financiers internationaux dans ce projet, avait signé un accord de prêt de 137 millions de dollars avec l’Etat tanzanien en août 2019, le coût total du projet s’élevant à près de 215 millions de dollars.