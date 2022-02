L’UE annonce plus de 150 milliards d’euros d’investissements en Afrique d’ici 2027

L’Union européenne (UE) entend mobiliser, d’ici à l’échéance 2027, plus de 150 milliards d’euros d’investissements dans des projets d’infrastructures en Afrique, a annoncé jeudi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui était en visite à Dakar, la capitale du Sénégal.

«Aujourd’hui, je suis fière d’annoncer plus de 150 milliards d’euros par le programme Afrique-Europe, c’est le tout premier plan régional (d’investissement) sous Global Gateway», a-t-elle indiqué lors d’une conférence de presse tenue après un entretien en tête-à-tête avec le président sénégalais, Macky Sall.

La nouvelle stratégie européenne d’investissements, baptisée «Global Gateway», une forme de riposte à l’influence de la Chine, a été lancée début décembre dernier par Bruxelles. Il s’agit d’un plan de développement d’infrastructures à travers le monde mobilisant d’ici à 2027 jusqu’à 300 milliards d’euros de fonds publics et privés.

La préparation du sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles, est un des objectifs de la visite de der Leyen à Macky Sall qui vient de prendre la présidence tournante de l’Union africaine. Ce sujet à fait l’objet de discussions pendant leur entretien.

«Votre pays vient également de prendre la Présidence de l’Union africaine. Nous avons donc préparé ensemble le Sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu la semaine prochaine à Bruxelles. Nos deux Unions partagent une même vision : celle de créer un espace commun de stabilité et de prospérité», lit-on dans une déclaration publiée par der Leyen à l’issue de sa rencontre avec le dirigeant sénégalais.

A ce Sommet, poursuit-elle, «il faudra établir les moyens concrets d’y parvenir. Et votre leadership, cher Président Sall, cher Macky, sera essentiel pour cela (…) Les investissements seront au cœur des discussions, car ils sont les moyens de notre ambition partagée. Dans ce domaine, l’Europe est le partenaire le plus fiable pour l’Afrique, et de loin le plus important».

Le chef de l’Etat sénégalais, a de son côté, soutenu que «l’Europe et l’Afrique ont intérêt à travailler ensemble».