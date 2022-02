L’ONU et ses partenaires humanitaires lancent le Plan de réponse humanitaire 2022 pour le Mali

Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont lancé lundi 14 février à Bamako, leur plan de réponse humanitaire 2022 pour le Mali, visant à rassembler un montant de 686 millions de dollars américains, a annoncé le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point de presse quotidien.

La somme à collecter servira à «prêter assistance à 5,3 millions des personnes les plus vulnérables du pays, sur les 7,5 millions qui ont besoin d’une aide humanitaire», a-t-il expliqué.

Citant les agences humanitaires, Dujarric a assuré que le niveau actuel des besoins est le plus élevé depuis 2012, ajoutant que l’année passée aurait été caractérisée par une détérioration de la situation humanitaire due à une insécurité qui s’est accrue dans le centre du Mali, avant de s’étendre à la zone sud.

L’insécurité alimentaire a été aggravée par la violence et les chocs climatiques, à s’en tenir toujours aux propos du porte-parole. L’ONU estime que quelque 1,8 million de personnes auront besoin d’une aide alimentaire cette année, soit 51% de plus qu’en 2021.

Les organisations humanitaires exerçant au Mali disent avoir aidé plus de 2,5 millions de personnes l’année dernière, quoi que le Plan de réponse humanitaire 2021 n’ait pas été assez financé.

Le Plan de réponse humanitaire 2022 pour le Mali a quatre objectifs stratégiques. Il s’agit de sauver et préserver la vie et la dignité d’au moins 80% des populations vulnérables, de permettre à au moins 80% des populations vulnérables d’avoir accès à des services sociaux de base de qualité d’ici fin 2022, de permettre une approche holistique de protection transversale en faveur de ces populations et de renforcer les capacités de résilience d’au moins 80% des personnes dans au moins 75% des régions du pays, à faire face à des chocs de différents ordres.