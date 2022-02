Sommet UE-UA: Le Président du PAP dénonce l’intrusion du polisario dans une liste manipulée 

Le Président sortant du Parlement Panafricain (PAP), le Camerounais Roger Nkodo Dang, a dénoncé la publication dans le site du Parlement Européen (PE) d’un document faisant référence à la rasd, tout en contestant la sincérité de ce document et en demandant son retrait du site PE.

Dans une lettre adressée à la Présidente de la Délégation pour les Relations avec le Parlement Panafricain, Madame Maria Soraya Rodriguez Ramos, le Président du PAP met en doute la sincérité de ce document.

« Nous demandons qu’il soit retiré du site du Parlement Européen, ajoute M. Roger Nkodo Dang, tout en exigeant que « les auteurs présentent leurs excuses pour ce manquement grave ».

Cette dénonciation de la part du dernier Président élu du Parlement Panafricain, intervient dans le contexte du Sommet UE-UA, prévu les 17 et 18 février à Bruxelles, et auquel prendrait part le mercenaire Brahim Ghali, chef du mouvement terroriste du polisario, qui est poursuivi en justice en Espagne pour des crimes de tortures et de viols.