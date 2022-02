Royaume du Maroc : déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture

Le Roi Mohammed VI a reçu mercredi le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki.

Le Souverain a souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour faire face à l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture.

Face à cette situation climatique, le Roi a donné ses hautes instructions pour alléger l’impact sur l’activité agricole et à fournir l’aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés.

Sur les directives royales, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, va contribuer par un montant de 3 milliards de dirhams à ce programme, qui nécessitera une enveloppe financière globale estimée à 10 milliards de dirhams.

Le programme va concerner trois axes principaux :

– Le premier axe porte sur la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux ;

– Le deuxième axe vise l’assurance agricole ;

– Le troisième axe a trait à l’allégement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d’approvisionnement du marché national en blé et en fourrages, outre le financement des investissements innovants dans le domaine de l’irrigation”.