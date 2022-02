Guinée: Plusieurs opposants font l’objet d’une enquête visant à récupérer des biens immobiliers de l’Etat

La junte au pouvoir en Guinée-Conakry a annoncé mardi avoir lancé une enquête visant plusieurs anciens responsables, dont les anciens Premiers ministres, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et l’ancien président de transition, Sékouba Konaté (2009-2010), pour récupérer des biens immobiliers de l’Etat présumés spoliés.

L’enquête vise une quarantaine de personnes pour des «faits présumés de stellionat (le fait de vendre ou hypothéquer un bien dont on sait ne pas être propriétaire), complicité, faux et usage de faux» liés à des biens immobiliers bâtis et non bâtis, selon le parquet général de la Cour d’appel de Conakry.

Outre les anciens Premiers ministres Diallo et Touré, l’ancien chef de gouvernement Lansana Kouyaté, les anciens ministres Jean-Marc Télliano, Makalé Traoré et Papa Koly Kourouma et un chef de parti, Faya Millimono, ont été convoqués lundi par la junte dans le cadre de la campagne de récupération de ces biens, a affirmé lundi leur porte-parole Cellou Dalein Diallo.

«Tous les leaders politiques ont souscrit à l’action de récupération des biens de l’Etat mais ont demandé que la justice soit leur boussole. (C’est) pour éviter que d’honnêtes citoyens, ayant acquis des terrains et bâtiments relevant du domaine privé de l’Etat ne soient injustement et arbitrairement humiliés et spoliés», a dit M. Diallo à la presse.

Diallo est visé par une enquête pour «corruption et enrichissement illicite» lors de la vente de deux avions et autres biens appartenant à la défunte compagnie nationale, a récemment annoncé un parquet spécial.

Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte qui s’est fait investir président, a assuré qu’il n’y aura pas de «chasse aux sorcières» mais a procédé à l’éviction de nombreux cadres des services de l’Etat.