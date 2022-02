Libye : Fathi Bachagha aurait formé son équipe gouvernementale à soumettre au Parlement

Une équipe gouvernementale devrait être soumise prochainement à la Chambre des représentants libyenne pour vote de confiance, selon le cabinet du Premier ministre Fathi Bachagha qui a annoncé jeudi avoir achevé la formation de son gouvernement.

Bachagha qui a été désigné le 10 février dernier par le Parlement siégeant à l’Est, en remplacement d’Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire, cherche à prendre sa place, malgré le refus du Premier ministre intérimaire actuel de libérer son fauteuil tant qu’il n’y aura pas encore d’élections.

Dans son initiative de désigner un nouveau ministre, le Parlement avait estimé que le mandat de Dbeibah était arrivé à terme en décembre dernier, l’échéance qui avait été prévue pour l’organisation de la présidentielle finalement reportée à une date ultérieure ; ce que conteste le concerné.

Pour mettre en place son gouvernement, Bachagha a dû mener «de vastes consultations avec tous les partis politiques, le Parlement et le Haut conseil d’État, et examiné de nombreuses propositions selon des critères de compétence et d’efficacité», d’après un communiqué de son service de presse.

Une nouvelle feuille de route politique, votée également par le Parlement, prévoit le scrutin présidentiel dans 14 mois au plus tard.

Soulignons que les Nations unies continuent de soutenir Dbeibah comme Premier ministre intérimaire en Libye, à s’en tenir aux propos tenus il y quelques jours par le porte-parole de l’Organisation, Stéphane Dujarric, qui avait aussi appelé les dirigeants libyens à «s’unir pour se mettre d’accord ou se remettre d’accord sur la voie à suivre».