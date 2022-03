Angola : Le PNUD attribue 3 millions de dollars pour la reconversion de l’économie informelle

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vient d’allouer à l’Angola trois millions de dollars pour promouvoir une transition inclusive de l’économie informelle vers l’économie formelle.

Un accord de financement et de coopération a été signé à Luanda par le ministre de l’Économie et du Plan, Mário Caetano João et le Représentant résident du PNUD en Angola, Edo Stork.

L’accord s’inscrit dans le cadre de l’accélération du Programme de reconversion de l’économie informelle (PREI), a déclaré à cette occasion M. Caetano João.

L’économie informelle, a-t-il souligné, garantit la subsistance d’environ 76% de la population économiquement active, estimant qu’elle représente 60% du produit intérieur brut (PIB), soit un mouvement annuel de 64 milliards de dollars.

Le ministre a expliqué que, dans l’espoir d’assurer l’inclusion dans le marché formel des ressources financières générées par le secteur informel, son département s’est engagé à lancer une campagne massive pour enregistrer et formaliser l’activité informelle dans le pays.