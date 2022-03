Libye : Un ministre du gouvernement Bachagha démissionne peu avant la prestation de serment

L’équipe gouvernementale mise en place par le Premier ministre Fathi Bachagha et qui a reçu cette semaine la confiance du Parlement basé à Tobrouk (Est libyen), a prêté serment jeudi 3 mars dans cette ville, défiant davantage le cabinet en place à Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah qui refuse de céder le pouvoir.

Un fait marquant, quatre ministres ont brillé par leur absence à la cérémonie de prestation de serment. Si trois d’entre eux ont été empêchés de se déplacer en raison de la fermeture de l’espace aérien par le gouvernement de Tripoli, à s’en tenir aux propos tenus par Bachagha après la prestation de serment, le quatrième aurait préféré carrément quitter le navire.

Il s’agit du ministre de l’Economie et du Commerce, Jamal Salem Chaaban, qui a dénoncé, dans une vidéo diffusée par des médias locaux, un «manque de transparence et de respect de la procédure» au moment du vote de confiance à la Chambre des députés.

Pour Chaaban, «faire partie de ce gouvernement qui ramène la guerre et la destruction dans la capitale n’est pas un honneur».

En effet, le cours actuel des événements en Libye n’est pas pour favoriser la paix. Le pays se retrouve avec deux Premiers ministres rivaux. L’influent ex-ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha, avait été désigné le 10 février dernier par le Parlement de Tobrouk pour remplacer Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire.

Or Dbeibah, nommé en février 2021 avec pour mandat de conduire le pays vers des élections, et jusqu’ici reconnu par les Nations unies, n’entend pas céder son fauteuil avant la tenue d’élections législatives qu’il a annoncé pour juin et la formation d’un nouveau gouvernement.

De son côté, Bachagha a déclaré jeudi devant les députés que «nous sommes des partisans de la paix, par la parole et par les actes alors que certains veulent nous entraîner vers les conflits. Nous ne leur donnerons aucune chance et nous ne verserons aucune goutte de sang».

«Nous allons nous atteler à étudier toutes les options et mesures nécessaires, dans le cadre de la loi, pour prendre le pouvoir à Tripoli», a-t-il mis en garde après avoir prêté serment.