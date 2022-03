Afrique du Sud : Le pays plongé dans le noir

La crise de l’électricité sévit toujours et continue de plonger le pays dans le noir à cause des infrastructures vieillissantes et du manque d’entretien.

Ainsi, la compagnie publique d’électricité Eskom a annoncé de nouvelles coupures de courant au cours de cette semaine à cause des pannes qui ont affecté plusieurs de ses unités de production.

La société qui souffre d’une crise de longue date, a perdu 15.228 MW à la suite de pannes récentes, tandis que 6.307 MW de capacité supplémentaires sont toujours en maintenance planifiée.

Pour sa part, la ville du Cap (sud-ouest) a reçu une aide des États-Unis pour mettre fin à sa dépendance du réseau d’Eskom.

La direction de l’énergie du Cap a accepté une offre d’assistance technique du Programme énergétique sud-africain (SAEP) qui a été mis en place par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Il s’agit d’une nouvelle étape dans le programme énergétique de la ville visant à diversifier son mix énergétique pour se procurer une électricité plus propre et plus abordable au fil du temps, souligne M. Beverley van Reenen, membre du comité de la Mairie de la ville pour l’énergie.