Ouganda : Le commandant de l’armée de terre et fils aîné du président Museveni annonce sa retraite 

Le commandant de l’armée de terre ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, également fils aîné du chef de l’Etat Yoweri Museveni, a annoncé, mardi sur son compte Twitter, son départ de l’armée après plusieurs années de service.

«Après 28 ans de service dans ma glorieuse armée, la plus grande armée du monde, je suis heureux de vous annoncer ma retraite. Mes soldats et moi avons tant accompli ! Je n’ai que de l’amour et du respect pour tous ces grands hommes et femmes qui accomplissent chaque jour la grandeur de l’Ouganda», a t-il déclaré.

Mais il n’a pas fait allusion à ses fonctions de «haut conseiller présidentiel chargé des opérations spéciales» qu’il assume depuis plusieurs années auprès de son père.

D’aucuns voient en cette annonce une possible préparation à la succession de Museveni qui a été réélu en 2021 pour son sixième mandat. Agé actuellement de 77 ans, ce chef d’Etat est à la tête de l’Ouganda depuis 1986.

L’avenir confirmera ou infirmera cette hypothèse, sachant que Kainerugaba, 47 ans, a toujours démenti toute intention de briguer la magistrature suprême après son père. Le pays tiendra sa prochaine présidentielle en 2026.

D’après la presse locale, ce commandant de l’armée de terre s’est illustré dans plusieurs opérations militaires et parfois diplomatiques. Sa dernière prouesse a été sa rencontre, le 22 janvier à Kigali, avec le président rwandais Paul Kagamé, qui a permis la réouverture du poste-frontière de Gatuna entre les deux pays.