Le Niger et l’Italie signent deux accords de financement dans les domaines de l’eau et de l’électricité

Le ministre nigérien des Affaires Etrangères et de la Coopération, Massaoudou Hassoumi et l’Ambassadrice d’Italie au Niger, Emilia Gatto, ont signé, mardi 8 mars à Niamey, deux accords de financement d’un montant global de plus de 5 millions d’euros, destinés à deux projets d’électrification rurale et de régulation du flux de la rivière Sirba.

Ces deux accords concernent respectivement le projet d’électrification rurale photovoltaïque dans le département de Keita et Illela et le projet d’Aménagement d’une retenue d’eau pour la régulation du flux de la rivière Sirba, a précisé Hassoumi qui a s’est félicité du «dynamisme de la coopération nigéro-italienne vieille des premières années de l’indépendance» du Niger.

Le premier projet, doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros, a pour objectif de «valoriser les ressources énergétiques nationales par l’installation des systèmes photovoltaïques ou hybrides» dans les départements concernés, tandis que le second (2.850.797 d’euros).

Il vise aussi à «réaliser la règlementation de la Sirba à des fins de prévention des inondations et à la production hydro-agricole», d’après le chef de la diplomatie nigérienne.

De son côté, l’ambassadrice Emilia Gatto a réitéré la volonté de son pays d’accompagner la vision du gouvernement du Niger en la matière, et souhaité que la mise en œuvre de ces deux projets, qui relèvent de «deux secteurs très importants», «puisse aider le Niger dans son processus d’électrification».

D’après le ministre nigérien, les «objectifs assignés à ces deux projets cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement et le plan de développement économique et social du Niger dans ses volets de sécurité alimentaire, infrastructurel, environnemental et de bonne gouvernance». Lesdits projets devraient également améliorer les conditions de vie des populations rurales bénéficiaires.