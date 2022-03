Le Kenya réitère son appel à la levée des sanctions occidentales contre le Zimbabwe

Le président kenyan, Uhuru Kenyatta a appelé, ce mercredi à l’occasion de la visite du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à Nairobi, les pays occidentaux, à lever les sanctions qu’ils imposent au Zimbabwe depuis 2003.

Lors d’une conférence de presse animée par les deux chefs d’Etat, Kenyatta a réitéré le soutien du Kenya envers le Zimbabwe, pour garantir la levée de ces sanctions qu’il a qualifiées d’«illégales.

«Nous avons continué de souligner notre forte détermination à poursuivre notre soutien au Zimbabwe contre les sanctions illégales qui ont été imposées à ce pays et qui continuent de provoquer des problèmes, des questions et des difficultés indus pour le peuple du Zimbabwe et nous considérons cela injuste », a-t-il martelé.

«Nous considérons cela injuste, a poursuivi le dirigeant kenyan, car ces difficultés sont créées artificiellement et nous continuons d’appeler la communauté internationale à supprimer ces sanctions illégales».

Son homologue Mnangagwa a remercié «le Kenya pour son soutien et sa solidarité envers le Zimbabwe» et a profité de l’occasion pour lancer à nouveau l’appel «à la levée inconditionnelle des sanctions unilatérales qui ont été imposées au Zimbabwe par certains pays occidentaux».

La visite du président zimbabwéen a permis la signature de sept accords bilatéraux, notamment des protocoles d’accord sur les consultations politiques et diplomatiques ; le tourisme et la conservation de la faune et de la flore ; les enquêtes relatives aux accidents d’avions civils et aux incidents grave.

Les autres protocoles d’accord concernent l’autonomisation des femmes et le développement communautaire ; les affaires de jeunesse ; les coopératives ; ainsi que les activités sportives et récréatives.

Ces accords devraient permettre aux deux pays de relever les défis auxquels ils sont confrontés, en particulier le chômage des jeunes, a estimé le chef d’Etat kenyan.