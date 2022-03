La RDC abritera du 19 au 21 mars la 1ère Conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé la tenue de la 1ère Conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga du 19 au 21 mars à Goma, dans la province du Nord-Kivu (Est), sous le haut-patronage du président Félix Tshisekedi.

La Conférence sera organisée par le ministère congolais de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, autour du thème : «Surveillance et gestion des risques volcaniques dans la région des Virunga : solutions et perspectives».

Selon le ministre en charge de ce département, José Mpanda, les assises réuniront des chercheurs et experts, nationaux et internationaux, exerçant dans le domaine volcanologique et disciplines connexes. Il sera question «de mutualiser les échanges scientifiques et déboucher sur des stratégies et méthodologies idoines de surveillance devant augmenter les capacités de l’Observatoire volcanologique de Goma (OVG)».

La province du Nord-Kivu compte au moins huit volcans dont Nyiragongo et Nyamulagira qui sont les plus actifs au monde. En mai dernier, la ville de Goma a enregistré une éruption du volcan Nyiragongo, après plus de 19 ans de sommeil. Considéré comme le plus dangereux d’Afrique, ce volcan a provoqué d’énormes dégâts aussi bien humains que matériels lors de ses précédentes éruptions.