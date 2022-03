Le burkinabé Diébédo Francis Kéré, premier Africain à décrocher le prix Pritzker d’architecture

Le prix Pritzker 2022, plus haute distinction du monde de l’architecture, a été décerné mardi à l’architecte burkinabè basé à Berlin, Diébédo Francis Kéré, qui est ainsi le premier architecte d’un pays africain à recevoir cette distinction.

L’architecte Burkinabé a mérité ce prix «grâce à son engagement pour la justice sociale et à l’utilisation intelligente de matériaux locaux pour s’adapter et répondre au climat naturel, il travaille dans des pays marginalisés, où les contraintes et les difficultés sont nombreuses et où l’architecture et les infrastructures sont absentes», ont expliqué les organisateurs du prix Pritzker dans un communiqué.

C’est la première fois qu’un architecte d’un pays africain reçoit la distinction qui a déjà couronné les plus grands noms de l’architecture. Parmi ses réalisations phares du lauréat, figure l’école primaire de Gando, le village burkinabè où il est né et où il a mené d’autres projets.

Pour les organisateurs du prix Pritzker, cette école «jette les bases de son idéologie: bâtir une source avec et pour une communauté afin de répondre à un besoin essentiel et corriger les inégalités sociales». L’école est conçue pour résister à la chaleur et à des ressources limitées et son succès a conduit à la construction de logements pour les enseignants, à l’extension de l’école et à une nouvelle bibliothèque.

Né à Gando en 1965, au Burkina Faso, Francis Diébédo Kéré a enseigné à Berlin, à l’Université du Wisconsin à Milwaukee, à la Harvard Graduate School of Design. En 2013, il entre à l’Académie d’architecture de Mendrisio, en Suisse, en tant qu’enseignant.

Il avait déjà obtenu plusieurs distinctions à savoir : Prix Aga Khan d’architecture (2004), Global Award for Sustainable Architecture (2009), BSI Swiss Architectural Award (2010), Marcus Prize for Architecture (2011), Regional Holcim Award Gold 2011 for Africa Middle East, Global Holcim Award Gold (2012).