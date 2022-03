Retrait de Tabuka : Le Mali «demeure disponible» pour un «dialogue bilatéral» avec les européens

Les autorités maliennes ont assuré jeudi que «le Mali reste et demeure disponible pour les échanges» dans un cadre de «dialogue bilatéral», après l’annonce du retrait des pays européens engagés dans la force Takuba.

Le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, et celui des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont reçu jeudi les ambassadeurs des pays européens contribuant à la force Takuba, a indiqué un communiqué de l’armée.

Diop a «déclaré que tous les partenaires qui veulent travailler avec le Mali pour la sécurisation de son territoire (…) sont les bienvenus», précise le communiqué de l’armée, ajoutant que «le Mali reste et demeure disponible pour les échanges» dans un cadre de «dialogue bilatéral».

Les pays européens «doivent aussi faire preuve de discernement dans la tension diplomatique entre la France et le Mali», souligne le communiqué. Poussés par la junte au pouvoir à Bamako à quitter le Mali, la France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris, tout en affirmant vouloir rester engagés auprès des pays sahéliens et du golfe de Guinée.

Actuellement, 4.600 militaires français sont déployés dans la bande saharo-sahélienne dont 2.400 au Mali, a indiqué le porte-parole de l’état-major des Armées françaises, le colonel Pascal Ianni, lors d’un point de presse à Paris, ajoutant qu’«à la fin (du retrait), nous serons sur un volume de 2.500 à 3.000 hommes».